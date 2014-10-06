Російські строковики не повернуться додому, їх відправили на "м'ясо" – правозахисниця

Вона повідомила, що групу "Вантаж 200 з України в Росію" сьогодні знову заблокували в Facebook, передає "Еспресо.TV".

"Давно пора говорити, що російські війська введені і в Росії про це люди просто не знають. Все це приховується. Дуже шкода батьків та матерів, які намагаються зрозуміти правду. І ця правда для них стає дуже жахливою", - сказала Васильєва .

Правозахисниця поінформувала, що їй нарешті вдалося зрушити з місця найскладнішу справу - знайти місце, де батьки російських солдатів, з якими немає зв'язку, змогли б здати кров для ідентифікації останків військовослужбовців.

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"Я можу сказати, що це складна справа, але найголовніше, що знайшли те місце, де батьки повинні будуть здати свою кров, надіслати її, щоб ідентифікувати загиблих.

"Близько 200 осіб шукають через нашу групу дітей. А до осені буде повний обвал, бо строковики повинні будуть повернутися додому, а вони не повернуться, тому що їх відправили на "м'ясо", - зазначила Васильєва.