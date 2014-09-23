З Facebook зникла група для пошуку загиблих російських солдатів "Вантаж 200"

Про це повідомив журналіст Роман Бурко, посилаючись на повідомлення модератора групи Олени Васильєвої.

"Тільки що Фейсбук повідомив, що видалив групу "Вантаж-200 з України в Росію". Я прошу кожного, хто прочитає це повідомлення не полінуватися і написати скаргу адмінам Фейсбуку з вимогою відновити групу", - йдеться в повідомленні Васильєвої, яке цитує Бурко. Також він назвав її "найбільш потужною групою в ФБ, яка демонструє факти російського вторгнення в Україну".

Станом на 19:45 по Києву сторінка групи недоступна.

Раніше Васильєва повідомляла, що кількість загиблих у війні проти України російських військових перевищила 3,5 тисячі.