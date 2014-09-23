З Facebook зникла група для пошуку загиблих російських солдатів "Вантаж 200"
19:51, 23 вересня 2014Світ
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Група "Вантаж 200 з України в Росію" була видалена з соціальної мережі Facebook.
REUTERS
Про це повідомив журналіст Роман Бурко, посилаючись на повідомлення модератора групи Олени Васильєвої.
"Тільки що Фейсбук повідомив, що видалив групу "Вантаж-200 з України в Росію". Я прошу кожного, хто прочитає це повідомлення не полінуватися і написати скаргу адмінам Фейсбуку з вимогою відновити групу", - йдеться в повідомленні Васильєвої, яке цитує Бурко. Також він назвав її "найбільш потужною групою в ФБ, яка демонструє факти російського вторгнення в Україну".
Станом на 19:45 по Києву сторінка групи недоступна.
Раніше Васильєва повідомляла, що кількість загиблих у війні проти України російських військових перевищила 3,5 тисячі.
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