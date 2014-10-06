Порошенко обговорив з Меркель процес мирного врегулювання на Донбасі

Як зазначається в повідомленні, Порошенко та Меркель обговорили процес мирного врегулювання на Донбасі. Співрозмовники констатували, що відсутність сталого прогресу з виконанням Мінських домовленостей, а також продовження обстрілів з боку бойовиків ставлять під загрозу план мирного врегулювання. Зокрема, президент наголосив на необхідності відновлення контролю за українсько-російським кордоном на ділянці, яка окупована, створення можливості для виконання українськими прикордонниками своїх функцій при моніторингу ОБСЄ та належному технічному забезпеченні.

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Меркель та Порошенко наголосили, що проведення місцевих виборів у деяких районах Донецької та Луганської областей має відбуватись у відповідності з українським законодавством, а також в умовах сталого двостороннього припинення вогню, рівних можливостей ведення передвиборної кампанії, залучення міжнародних спостерігачів.