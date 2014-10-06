Луценко: Держава має підтримувати українців лише там, де є синьо-жовтий прапор

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, пише Українська правда.

"Я вважаю, що Україна має фінансувати і підтримувати українців лише там, де є жовто-блакитний прапор. Ми повинні показати, що стандарти життя на звільненій частині Донбасу є набагато кращими, ніж в тій окупованій зоні, де терористи взяли мільйони людей у заручники", - сказав він, відповідаючи на запитання "Чи має держава опікуватися громадянами, які перебувають в РФ?".

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"Треба відправляти гуманітарні конвої, це правда. Але фінансувати їх – це значить віддати гроші у руки терористам", - додав Луценко, нагадавши, що на окупованих бойовиками територіях видача грошей (виплати держави – ред.) неможлива.