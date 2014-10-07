Лідери бойовиків пересуваються на машинах з символікою ОБСЄ - Тимчук
07:21, 07 жовтня 2014Політика
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Доведено два факти використання бойовиками машин з емблемами ОБСЄ.
Автомобілі ОБСЄ використовують бойовики / Фото УНІАН
Про це заявив координатор групи Інформаційний Спротив Дмитро Тимчук в ефірі 5 каналу.
"Ми довели два факти, коли бойовики використовують машини з емблемами ОБСЄ, я не кажу, що саме ці машини, але вони їх використовують без докорів сумління для своїх цілей. За нашими даними - на них пересуваються лідери терористичних угруповань", - заявив Тимчук.
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