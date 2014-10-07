Російські найманці використовують посвідчення і символіку ОБСЄ – експерт

Про це в ефірі «5 каналу» заявив співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Олексій Мельник, повідомляє IA ЗІК.

«Ми зараз обмежено можемо впливати на позицію Росії, але те, що стосується ОБСЄ, це організація міжнародна і там повинні бути задіяні як зусилля України, так і мобілізовані зусилля наших партнерів», – сказав він.

Читайте такожОБСЄ надіслала безпілотники для моніторингу ситуації на Донбасі

За його словами, є обґрунтовані претензії до місії спостереження ОБСЄ та подачі об’єктивної інформації.

Експерт розповів, що у понеділок ОБСЄ повідомила, що російські військові, зокрема один із офіцерів, використовував посвідчення і символіку ОБСЄ.

"Це ще один привід для подачі в міжнародні суди", - зазначив Мельник.