Джемілєв дивується, чому Україна і досі постачає електроенергію окупованому Криму

Про це в ефірі «5 каналу» заявив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

"Для мешканців Криму і особливо для крымских татар загадка – чому Україна продовжує постачати електроенергію на окуповану територію? Чому вода продовжує надходити по Північно-кримському каналу?", - запитує Джемілєв.

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"Мої співвітчизники, які мені дзвонять, запитують, коли ви будете перекривати електрику? Ми витерпимо, а от чи витерплять окупанти - це ми побачимо", - наголосив Джемілєв.