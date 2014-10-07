Джемілєв дивується, чому Україна і досі постачає електроенергію окупованому Криму
08:49, 07 жовтня 2014Політика
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Кримські татари та проукраїнські мешканці Криму дивуються, чому Україна не припинила постачати півострів водою та електрикою.
REUTERS
Про це в ефірі «5 каналу» заявив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.
"Для мешканців Криму і особливо для крымских татар загадка – чому Україна продовжує постачати електроенергію на окуповану територію? Чому вода продовжує надходити по Північно-кримському каналу?", - запитує Джемілєв.
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"Мої співвітчизники, які мені дзвонять, запитують, коли ви будете перекривати електрику? Ми витерпимо, а от чи витерплять окупанти - це ми побачимо", - наголосив Джемілєв.
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