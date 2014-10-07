У ТСК ВР з розслідування подій під Іловайськом заявили про нові перешкоджання її роботі

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в парламенті заявив голова цієї комісії Андрій Сенченко.

Вчора буквально за декілька годин до засідання комісії ми отримуємо новий документ за підписом т.в.о. заступника Генерального штабу Бесараба, який поінформував нас, що військові не прибудуть на засідання комісії, оскільки вони є свідками по кримінальній справі по Іловайській трагедії і дали підписку про нерозголошення. Я не знаю, яке відношення таємниця слідства має до парламентської слідчої комісії. Але через дві години на засідання комісії все ж таки прийшов генерал Хомчак і 5 його офіцерів. Але ми не побачили ні генерала Литвина, ні полковника Ремигайла, який очолював штаб 8-ї дивізії», - повідомив Сенченко.

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За його словами, 10 вересня він звернувся до президента України з письмовим проханням зобов'язати міністра оборони Валерія Гелетея і начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка сприяти роботі комісії.

«Я написав, що відбуваються системні дії по блокуванню роботи комісії. Але, на моє здивування, я не отримав відповіді у 10-денний термін, вона прийшла лише на 12-й день, але ця відповідь мене обурила. Вона надійшла від глави Адміністрації президента Ложкіна, який написав, що наше звернення переадресовано до міністра оборони Гелетея і начальника Генерального штабу Муженка. Це класичний приклад запускання по колу суспільно важливого розслідування. Я звернувся до президента з прямими претензіями щодо дій його підлеглих, а з канцелярії президента ці претензії переслали їм же», - зазначив Сенченко.

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Довідка УНІАН. Наприкінці серпня сили АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Добровольчі батальйони неодноразово просили в командування підкріплення. Втім, за словами бійців, потрібна підмога так і не надійшла.

Російські війська обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці. Українські військовослужбовці зазнали значних втрат.

Офіційних даних про загиблих, поранених і взятих у полон українських військових досі немає.