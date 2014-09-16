Під Савур-Могилою і Іловайськом виявлені тіла 72 українських військових

Більшість військовослужбовців загинули в боях за Іловайськ, йдеться в сюжеті ТСН. Їх тіла виявили під час пошукових робіт, частину довелося витягати з розбитої техніки.

Читайте такожПошукова група виявила в районі урочища Червона Поляна останки 14 загиблих українських солдатів

В даний час тіла загиблих військових ідентифікують, однак робити це важко, оскільки документи забирають і знищують мародери, а інші особисті ідентифікатори у військових відсутні.

Крім цього повідомляється, що пошук загиблих військових триває, є райони бойових дій, де роботи ще не починалися. Масові поховання знайшли в районі селища Петровське біля Савур-Могили, однак перевезти тіла звідти не вдається через дощі.

В організації, яка за дорученням Міноборони проводить пошукові роботи, кажуть, що інформація про місцезнаходження та кількость загиблих надходить до них кожен день.