ГПУ розслідує факти викрадення жителів Луганщини бійцями батальйону "Айдар"

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції головний військовий прокурор - заступник генерального прокурора України Анатолій Матіос.

"Генеральною прокуратурою із серпня поточного року розпочате і проводиться кримінальне провадження щодо бездіяльності командування 24-го батальйону територіальної оборони України "Айдар" за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 426 Кримінального кодексу України", - сказав Матіос.

За його словами, досліджуються дані про вчинення бійцями цього батальйону ряду викрадень і позбавлення волі мирних жителів, пограбувань та розбоїв, а також ролі керівництва батальйону в запобіганні цих злочинів.

Читайте такожБійців "Айдару", які етапували терориста з ЛНР, затримала міліція

Як повідомляв УНІАН, прес-служба Луганської обласної ради заявила, що у Сєверодонецьку бійці батальйону «Айдар» 2 жовтня незаконно затримали депутата облради Малиша. Згідно з повідомленням, Малиш приїхав до міста у службових справах до облдержадміністрації, проте був затриманий без пояснень.

4 жовтня радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що в Києві міліція затримала двох бійців батальйону «Айдар». За його даними, «айдарівці» були затримані на орендованій квартирі Малиша в Києві, куди бійці батальйону етапували прибічника терористів за узгодженням з СБУ. За словами Геращенка, він говорив з комбатом Сергієм Мельничуком, який заявив, що бійці "Айдару" затримували Малиша за узгодженням з керівництвом УСБУ в Луганській області і що Малиш "надав свідчення у сепаратизмі, у тому, що він їздив до Криму й отримував там якісь завдання".

5 жовтня головний військовий прокурор Матіос повідомив, що двом бійцям батальйону “Айдар”, які затримали та етапували Малиша, пред'явлено обвинувачення у незаконному позбавленні волі.

У ніч на 5 жовтня Печерський райсуд Києва прийняв рішення відпустити двох бійців батальйону "Айдар" Валерія Гаврилова і Андрія Ревуцького під заставу. Кошти вони мають внести впродовж 5 днів. Суддя встановив заставу у розмірі по 20 мінімальних зарплат або по 24 тис. грн.