ГПУ розслідує факти викрадення жителів Луганщини бійцями батальйону "Айдар"
Генеральна прокуратура проводить розслідування фактів викрадення та позбавлення волі жителів Луганської області бійцями батальйону територіальної оборони "Айдар".
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції головний військовий прокурор - заступник генерального прокурора України Анатолій Матіос.
"Генеральною прокуратурою із серпня поточного року розпочате і проводиться кримінальне провадження щодо бездіяльності командування 24-го батальйону територіальної оборони України "Айдар" за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 426 Кримінального кодексу України", - сказав Матіос.
За його словами, досліджуються дані про вчинення бійцями цього батальйону ряду викрадень і позбавлення волі мирних жителів, пограбувань та розбоїв, а також ролі керівництва батальйону в запобіганні цих злочинів.
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Як повідомляв УНІАН, прес-служба Луганської обласної ради заявила, що у Сєверодонецьку бійці батальйону «Айдар» 2 жовтня незаконно затримали депутата облради Малиша. Згідно з повідомленням, Малиш приїхав до міста у службових справах до облдержадміністрації, проте був затриманий без пояснень.
4 жовтня радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що в Києві міліція затримала двох бійців батальйону «Айдар». За його даними, «айдарівці» були затримані на орендованій квартирі Малиша в Києві, куди бійці батальйону етапували прибічника терористів за узгодженням з СБУ. За словами Геращенка, він говорив з комбатом Сергієм Мельничуком, який заявив, що бійці "Айдару" затримували Малиша за узгодженням з керівництвом УСБУ в Луганській області і що Малиш "надав свідчення у сепаратизмі, у тому, що він їздив до Криму й отримував там якісь завдання".
5 жовтня головний військовий прокурор Матіос повідомив, що двом бійцям батальйону “Айдар”, які затримали та етапували Малиша, пред'явлено обвинувачення у незаконному позбавленні волі.
У ніч на 5 жовтня Печерський райсуд Києва прийняв рішення відпустити двох бійців батальйону "Айдар" Валерія Гаврилова і Андрія Ревуцького під заставу. Кошти вони мають внести впродовж 5 днів. Суддя встановив заставу у розмірі по 20 мінімальних зарплат або по 24 тис. грн.