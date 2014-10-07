Польща хоче брати участь у переговорах з урегулювання конфлікту в Україні – МЗС

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, про це Схетина сказав сьогодні в інтерв'ю польській радіостанції Radio Zet.

"Тепер потрібен новий етап розмов, підтримка початку розмов чи продовження українсько-російських розмов. Я вважаю, що вони повинні відбуватися за участі поляків", - сказав міністр.

Схетина вважає, що так званий нормандський формат переговорів (зустріч президентів України та Росії за посередництва глав держав Німеччини та Франції у Нормандії у червні) "вичерпав себе".

Читайте такожПольща закликає НАТО посилити рівень безпеки на східному кордоні За словами міністра, ситуація в Україні впливає на безпеку Європейського континенту. "Немає безпечної Європи без безпечного російсько-українського кордону", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, попередник Схетини на посаді міністра закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що зусилля Німеччини та Франції, спрямовані на вирішення конфлікту в Україні, зазнали поразки, Сікорський виступав за те, аби посередником виступали не окремі країни-члени Євросоюзу, а всі 28-ми держав ЄС.

Ряд польських ЗМІ критикували Сікорського за те, що він не брав участі в українсько-російських переговорах, які проводилися за участю представників Німеччини та Франції, закидаючи йому, що таким чином Польща опинилась осторонь цих процесів.