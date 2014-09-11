Сікорський вважає, що чим глибше Росія увійде в Україну, тим більше зустріне опору

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, про це він сказав в інтерв'ю TVN24 Biznes i Swiat у середу увечері.

"Це (намагання створити такий коридор) означатиме продовження війни, бо чим глибше росіяни увійдуть, тим більше етнічна і політична ситуація буде змінюватися не на їхню користь. Знаємо, що українці будуть боротися", - сказав він.

Читайте такожТимчук: Росія концентрує війська на півночі Криму та вивозить пошкоджену техніку з ДонбасуЗа словами Сікорського, Росія має величезні проблеми із забезпеченням Криму "практично всім", що робить створення такого коридору привабливою ідеєю.

"Виявилося, що була певна логіка в тому, що Крим адміністративно був приєднаний до України. Тому може бути велика спокуса відкриття наземного мосту на Крим", - сказав польський міністр.

Як повідомляв УНІАН, експерти польського Інституту міжнародних справ PISM вважають найбільш правдоподібним сценарієм розвитку подій в Україні спробу Росї пробити наземний коридор з Кримом, імовірність якого цього тижня вони оцінили у 50%. Експерти вважають, що зупинити Росію від втілення такого сценарію може лише активне протистояння України і численні жертви серед російських солдатів.