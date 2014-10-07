Українці вітають Путіна з днем народження, натякаючи на неминучість долі диктаторів

Відвідувачі сайту можуть привітати Володимира Путіна та залишити свій коментар. На думку авторів проекту, якщо збереться 10 000 вітань, це буде останній рік його правління.

Зокрема в тексті привітання російському главі держави зазначено:

“Усі імперії вмирають. Однак, усі вони вмирають по-різному. Одні розпадаються довго і відносно мирно. Інші – швидко і криваво. Усі тиранії гинуть. Однак, усі вони гинуть також по-різному. Одні диктатори втікають, як Іді Амін з Уганди та Мобуту Сесе Секо з Конго. Інші вмирають, іноді болісно, як Муссоліні або Каддафі. Так яку долю Ви оберете собі?”

Читайте такожНа день народження українці побажали Путіну не повернутися з тайгиНагадаємо, сьогодні Путін відзначає свій 62-й день народження. Як повідомили ЗМІ, він взяв вихідний і полетів у тайгу.