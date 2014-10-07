Путін полетів святкувати день народження в тайгу

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на прес-службу Путіна.

"Глава держави вилітає в сибірську тайгу, де він і відпочине у свій день народження", - повідомив прес-секретар Дмитро Пєсков.

За його словами, Путін буде перебувати "за 300-400 км від найближчого житла", тому умови для відпочинку "точно не будуть стаціонарними".

Говорячи про подарунки, Пєсков зазначив, що переважна їх більшість традиційно здається на зберігання в президентську бібліотеку.

"Собі Путін залишає особисті подарунки", - додав прес-секретар.

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Текст привітання поширила прес-служба "кримського уряду".

«Для нас, кримчан, це особливий день. Адже повернення Криму додому, в рідну російську гавань, нерозривно пов'язане з вашим ім'ям. Ви проявили мужність, тверду політичну волю і державну мудрість, підтримавши результати історичного референдуму, на якому народи Криму висловилися за возз'єднання з Росією», - сказано в привітанні Аксьонова.

Він також назвав заслугою Путіна «духовний та патріотичний підйом в країні і ту єдність народу і влади», яка, як сказано в привітанні, «завжди була запорукою історичних перемог Росії».

Президенту Росії Володимиру Путіну у вівторок, 7 жовтня, виповнюється 62 роки. Нагадаємо, в Росії хочуть зробити цей день державним святом.