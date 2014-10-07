Віце-прем'єр РФ заявив, що армія і флот мають допомогти російським дипломатам

"Ті, хто сьогодні зміцнює міць і силу держави, повинні триматися одне з одним і мають стати опорою нашому президентові, який сьогодні веде країну впевнено в непростій ситуації", - цитує Рогозіна РИА "Новости".

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Віце-прем'єр вважає, що саме "фізичні сили держави в умовах, коли на Росію намагалися обрушитися санкції, важливо консолідувати і допомогти, в тому числі і дипломатам, і політикам, для яких оборонно-промисловий комплекс, армія і флот також стануть опорою... вирішення внутрішніх і зовнішньополітичних питань".

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони Росії підтримало ідею запровадження Дня так званих "ввічливих людей", висунуту одним із російських депутатів.