Міноборони РФ погодилося нав'язати росіянам святкування Дня "зелених чоловічків"
13:06, 03 жовтня 2014Світ
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Планується, що свято людей у військовій формі без розпізнавальних знаків відзначатимуть на день народження Путіна - 7 жовтня.
REUTERS
Міністерство оборони Росії підтримало ідею запровадження Дня так званих "ввічливих людей", висунуту одним із російських депутатів.
Відзначати день людей у військовій формі без розпізнавальних знаків планують 7 жовтня.
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Нагадаємо, саме так звані "ввічливі люди" відомі ще як "зелені чоловічки" окупували Крим, допомогли російській владі провести там псевдореферендум та анексувати півострів.
Російським "Ввічливим людям" червоний день в календарі
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