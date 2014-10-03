Міноборони РФ погодилося нав'язати росіянам святкування Дня "зелених чоловічків"

13:06, 03 жовтня 2014
Світ
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Планується, що свято людей у військовій формі без розпізнавальних знаків відзначатимуть на день народження Путіна - 7 жовтня.

REUTERS

Міністерство оборони Росії підтримало ідею запровадження Дня так званих "ввічливих людей", висунуту одним із російських депутатів.

Відзначати день людей у військовій формі без розпізнавальних знаків планують 7 жовтня.

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Нагадаємо, саме так звані "ввічливі люди" відомі ще як "зелені чоловічки" окупували Крим, допомогли російській владі провести там псевдореферендум та анексувати півострів.

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