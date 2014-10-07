Порошенко запевняє, що Держприкордонслужбу очолить гідний та досвідчений генерал
Також Порошенко зазначив, що Коваль відмінно виконує обов'язки керівника РНБО.
Президент України Петро Порошенко заявив, що задоволений роботою Михайла Коваля на посаді в.о. секретаря Ради національної безпеки і оборони України та запевнив, що Державну прикордонну службу України очолить достойна та досвідчена особа.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив сьогодні в Києві після перевірки готовності прикордонних підрозділів до виконання заходів у рамках реалізації мирного плану.
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“Пан Коваль, який сьогодні виконує обов'язки керівника РНБО, я думаю, що я задоволений його службою і запевняю вас, що прикордонну службу очолить достойний освічений генерал”, - сказав Порошенко.
Відповідаючи на запитання, через що було звільнено з посади голови Держприкордослужби Миколу Литвина, президент сказав, що відбулися організаційні зміни в керівництві, у зв'язку з чим генерал армії Литвин був відправлений у відставку.