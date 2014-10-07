Порошенко запевняє, що Держприкордонслужбу очолить гідний та досвідчений генерал

Президент України Петро Порошенко заявив, що задоволений роботою Михайла Коваля на посаді в.о. секретаря Ради національної безпеки і оборони України та запевнив, що Державну прикордонну службу України очолить достойна та досвідчена особа.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив сьогодні в Києві після перевірки готовності прикордонних підрозділів до виконання заходів у рамках реалізації мирного плану.

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“Пан Коваль, який сьогодні виконує обов'язки керівника РНБО, я думаю, що я задоволений його службою і запевняю вас, що прикордонну службу очолить достойний освічений генерал”, - сказав Порошенко.

Відповідаючи на запитання, через що було звільнено з посади голови Держприкордослужби Миколу Литвина, президент сказав, що відбулися організаційні зміни в керівництві, у зв'язку з чим генерал армії Литвин був відправлений у відставку.