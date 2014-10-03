Президент вирішив звільнити голову Держприкордонслужби Литвина

Про це Петро Порошенко заявив під час візиту в Львів. "В структурі прикордонної служби - підписати указ про відставку Литвина".

Таким чином президент відповів на питання про те, до яких пір буде працювати у цьому відомстві Микола Литвин.

Як повідомляв УНІАН, Микола Литвин очолює прикордонну службу з листопада 2001 року. Зокрема, 12 листопада 2001 року указом президента України він був призначений головою Державного комітету у справах охорони державного кордону - командувачем прикордонних військ, а 31 липня 2003 року президент Леонід Кучма призначив Литвина головою Державної прикордонної служби.