Наливайченко розповів, що потрібно для завершення розслідування катастрофи Боїнга

Про це він сказав в інтерв’ю одному з телеканалів.

«Потрібно завершити розслідування катастрофи малайзійського боїнга. Нам все зрозуміло, але українським слідчим разом з нідерландською стороною та іншими учасниками міжнародного розслідування необхідно прибути на місце і знайти уламки конкретної ракети і опитати свідків.

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І тоді Україна до кінця виконає свої зобов’язання і буде доведено, хто понесе відповідальність і відшкодування родичам загиблих – ті російські військові, які застосували ракетний комплекс «Бук-М», завізши його з Росії на територію України», -,сказав голова СБУ.