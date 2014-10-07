Наливайченко розповів, що потрібно для завершення розслідування катастрофи Боїнга
22:20, 07 жовтня 2014Політика
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Голова СБУ Валентин Наливайченко стверджує, що для завершення розслідування катастрофи малайзійський літака необхідно оглянути місце падіння літака, щоб знайти уламки «Бука» та опитати свідків.
REUTERS
Про це він сказав в інтерв’ю одному з телеканалів.
«Потрібно завершити розслідування катастрофи малайзійського боїнга. Нам все зрозуміло, але українським слідчим разом з нідерландською стороною та іншими учасниками міжнародного розслідування необхідно прибути на місце і знайти уламки конкретної ракети і опитати свідків.
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І тоді Україна до кінця виконає свої зобов’язання і буде доведено, хто понесе відповідальність і відшкодування родичам загиблих – ті російські військові, які застосували ракетний комплекс «Бук-М», завізши його з Росії на територію України», -,сказав голова СБУ.
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