В зоні АТО знову оголосили режим припинення вогню
23:29, 07 жовтня 2014Політика
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Сьогодні, 7 жовтня, в зоні проведення антитерористичної операції знову оголосили "режим тиші". За планами, він повинен діяти з 18:00.
REUTERS
Про це йдеться в повідомленні Інформаційного центру РНБО.
Як наголошується в повідомленні, в результаті досягнутих домовленостей", повинні бути припинені бойові дії і обстріли.
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Нагадаємо, 5 вересня в Мінську відбулися переговори між представниками України, ДНР і ЛНР з участю ОБСЄ, за підсумками яких було підписанопротокол про припинення вогню в Донбасі.
За даними РНБО, бойовики щодня порушують режим припинення вогню. Протягом останніх двох діб робоча група Спільного центру між представниками України, ОБСЄ та Росії неодноразово фіксувала порушення перемир'я, зокрема, з боку терористів.
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