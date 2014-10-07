В зоні АТО знову оголосили режим припинення вогню

Про це йдеться в повідомленні Інформаційного центру РНБО.

Як наголошується в повідомленні, в результаті досягнутих домовленостей", повинні бути припинені бойові дії і обстріли.

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Нагадаємо, 5 вересня в Мінську відбулися переговори між представниками України, ДНР і ЛНР з участю ОБСЄ, за підсумками яких було підписанопротокол про припинення вогню в Донбасі.

За даними РНБО, бойовики щодня порушують режим припинення вогню. Протягом останніх двох діб робоча група Спільного центру між представниками України, ОБСЄ та Росії неодноразово фіксувала порушення перемир'я, зокрема, з боку терористів.