ОБСЄ оприлюднила текст Меморандуму, підписаного у Мінську

У документі наголошується, що учасники переговорів досягли порозуміння щодо наступних заходів, покликаних закріпити домовленості про двостороннє припинення застосування зброї, передає ТСН.

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Повний текст Меморандуму:

1. Припинення застосування зброї вважається загальним.

2. Зупинка підрозділів і військових формувань сторін на лінії зіткнення станом на 19 вересня 2014 року.

3. Заборона на застосування всіх видів зброї і ведення наступальних дій.

4. Протягом доби з моменту прийняття даного Меморандуму - відвід засобів ураження калібром понад 100 мм від лінії зіткнення на відстань не менше 15 км з кожного боку (за винятком зазначених нижче), у тому числі з населених пунктів, що дасть можливість створити зону припинення застосування зброї шириною не менше 30 км (зону безпеки). При цьому відвести від лінії зіткнення сторін артилерійські системи калібру понад 100 мм: - 100 мм гармати МТ-12 - 9 км; 120 мм міномети - 8 км; 122 мм гаубиця Д-30 (2С1 "Гвоздика") - 16 км; 152 мм 2С5 "Гіацинт-С" (2С3 "Акація", 2С19 "Мста-С", 2А65 "Мста-Б") - 33 км, РСЗВ 9К51 "Град" - 21 км, 9К57 "Ураган" - 36 км, 9К58 "Смерч" - 70 км, РСЗВ "Торнадо-Г" - 40 км, РСЗВ - "Торнадо-" - 70 км, РСЗВ "Торнадо-С" - 120 км; - тактичні ракетні комплекси - 120 км.

5. Заборона на розташування важкого озброєння і військової техніки в районі, який обмежений населеними пунктами Комсомольське, Кумачеве, Новоазовськ, Саханка.

6. Заборона на установку нових мінно-вибухових інженерних загороджень в межах зони безпеки. Зобов'язання на зняття раніше встановлених мінно-вибухових загороджень в зоні безпеки.

7. Заборона з моменту прийняття даного Меморандуму польотів бойової авіації та іноземних безпілотних літальних засобів (БПЛА), за винятком БПЛА ОБСЄ, уздовж всієї лінії зіткнення сторін у зоні припинення застосування зброї на ширину не менше 30 км.

8. Розгортання в зоні припинення застосування зброї моніторингової (наглядової) місії ОБСЄ в складі груп спостерігачів Організації протягом доби з моменту прийняття даного Меморандуму. Вищевказану зону доцільно розділити на сектори, кількість і межі яких погодити в ході підготовки до роботи моніторингової (наглядової) місії ОБСЄ.

9. Виведення усіх іноземних збройних формувань, військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України при моніторингу ОБСЄ". Документ підписали посол Гайді Тальявіні (ОБСЄ), другий президент України Леонід Кучма, посол РФ в Україні Михайло Зурабов, а також Олександр Захарченко (ДНР) та Ігор Плотницький (ЛНР).