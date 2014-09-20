ОБСЄ оприлюднила текст Меморандуму, підписаного у Мінську
Сьогодні, 20 вересня, на сайті ОБСЄ з'явився оригінал Меморандуму про виконання положень протоколу за підсумками консультацій Тристоронньої контактної групи щодо кроків, спрямованих на імплементацію Мирного плану президента України Петра Порошенка.
У документі наголошується, що учасники переговорів досягли порозуміння щодо наступних заходів, покликаних закріпити домовленості про двостороннє припинення застосування зброї, передає ТСН.
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Повний текст Меморандуму:
1. Припинення застосування зброї вважається загальним.
2. Зупинка підрозділів і військових формувань сторін на лінії зіткнення станом на 19 вересня 2014 року.
3. Заборона на застосування всіх видів зброї і ведення наступальних дій.
4. Протягом доби з моменту прийняття даного Меморандуму - відвід засобів ураження калібром понад 100 мм від лінії зіткнення на відстань не менше 15 км з кожного боку (за винятком зазначених нижче), у тому числі з населених пунктів, що дасть можливість створити зону припинення застосування зброї шириною не менше 30 км (зону безпеки). При цьому відвести від лінії зіткнення сторін артилерійські системи калібру понад 100 мм: - 100 мм гармати МТ-12 - 9 км; 120 мм міномети - 8 км; 122 мм гаубиця Д-30 (2С1 "Гвоздика") - 16 км; 152 мм 2С5 "Гіацинт-С" (2С3 "Акація", 2С19 "Мста-С", 2А65 "Мста-Б") - 33 км, РСЗВ 9К51 "Град" - 21 км, 9К57 "Ураган" - 36 км, 9К58 "Смерч" - 70 км, РСЗВ "Торнадо-Г" - 40 км, РСЗВ - "Торнадо-" - 70 км, РСЗВ "Торнадо-С" - 120 км; - тактичні ракетні комплекси - 120 км.
5. Заборона на розташування важкого озброєння і військової техніки в районі, який обмежений населеними пунктами Комсомольське, Кумачеве, Новоазовськ, Саханка.
6. Заборона на установку нових мінно-вибухових інженерних загороджень в межах зони безпеки. Зобов'язання на зняття раніше встановлених мінно-вибухових загороджень в зоні безпеки.
7. Заборона з моменту прийняття даного Меморандуму польотів бойової авіації та іноземних безпілотних літальних засобів (БПЛА), за винятком БПЛА ОБСЄ, уздовж всієї лінії зіткнення сторін у зоні припинення застосування зброї на ширину не менше 30 км.
8. Розгортання в зоні припинення застосування зброї моніторингової (наглядової) місії ОБСЄ в складі груп спостерігачів Організації протягом доби з моменту прийняття даного Меморандуму. Вищевказану зону доцільно розділити на сектори, кількість і межі яких погодити в ході підготовки до роботи моніторингової (наглядової) місії ОБСЄ.
9. Виведення усіх іноземних збройних формувань, військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України при моніторингу ОБСЄ". Документ підписали посол Гайді Тальявіні (ОБСЄ), другий президент України Леонід Кучма, посол РФ в Україні Михайло Зурабов, а також Олександр Захарченко (ДНР) та Ігор Плотницький (ЛНР).