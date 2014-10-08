Позов до Росії в ЄСПЛ містить сотні сторінок - представник України при Раді Європи
Позов України до Росії в ЄСПЛ з п’яти сторінок розрісся до сотень аркушів документів і матеріалів.
Про це заявив представник України при Раді Європи Микола Точицький в інтерв'ю Європейській правді.
"Внаслідок розвитку подій позов України з п’яти сторінок розрісся до сотень аркушів документів і матеріалів. На жаль, це ще не межа", - зазначив він.
За словами Точицького, в позові йдеться про те, що ці дії вчинені терористами, яких підтримує і контролює Росія.
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Тоді як на першому етапі предметом позову були численні факти порушення прав громадян України, які продовжують жити в Криму, згодом його доповнили фактами і доказами порушень прав людини в Луганській та Донецькій областях, зазначив він.
"Окремо стоїть питання примусового надання кримчанам громадянства РФ", - додав Точицький.