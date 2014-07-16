ЄСПЛ розпочав розгляд заяви України щодо анексії Криму Росією

Про це «Крым.Реалии» повідомив чиновник Міністерства юстиції України.

«При цьому, враховуючи подальший негативний розвиток подій, Міністерство юстиції у співпраці з іншими органами продовжує здійснювати збір й аналізувати відповідну інформацію на предмет подальшого спрямування доповнень до заяви», - повідомили в українському відомстві.

З метою попередження і недопущення подальших порушень прав осіб, які постійно проживають і тимчасово перебувають на території Кримського півострова, а також на території України загалом, з боку Російської Федерації, 13 березня 2014 на підставі статті 33 («Міждержавні справи») Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, уряд України подав до Європейського суду з прав людини заяву проти Російської Федерації, враховуючи події, які почалися на території Автономної Республіки Крим з кінця лютого 2014 року і які тривають досі.

У представленій міждержавній заяві і доповненнях до неї Україна указує на порушення Росією прав, гарантованих статтями 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 14 згаданої Конвенції, і статтею 1 Протоколу 1, статтею 2 Протоколу 4 до Конвенції.

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«І вона навряд чи є остаточною, враховуючи, що вищезазначена заява постійно оновлюється і доповнюється», - відзначили у відомстві.

Як відомо, 16 березня 2014 року на території Криму і міста Севастополя пройшов так званий референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський Союз, ні США не визнали даного голосування і вважають, що Росія анексувала Крим.