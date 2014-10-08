Бойовики Мозгового отримали наказ ігнорувати припинення вогню - Тимчук

Про це повідомив координатор групи Інформаційний Спротив Дмитро Тимчук.

Зокрема, після початку «режиму припинення вогню», що діє з 18.00 вчорашнього дня, зафіксовано близько 10 обстрілів.

"У Луганській області після 18.00 7 жовтня і до 09.00 8 жовтня зафіксовано 9 обстрілів (6 - у районі н.п.Трьохізбєнка, 3 - н.п. Щастя). Обстріл проводилися з 20.30 7 жовтня до 02.00 ночі 8 жовтня з мінометів і стрілецької зброї", - пише Тимчук.

Читайте такожЗа добу загинули троє жителів Луганщини - МоскальЗа його даними, терористичні групи, підпорядковані О.Мозговому, отримали вказівку ігнорувати «режим припинення вогню» і продовжувати завдавати вогневі удари по позиціях українських військ і цивільних об'єктів.

"У Донецькій області з учорашнього вечора терористами був проведений 1 обстріл - о 5.00 8 жовтня зафіксовано артилерійський обстріл позицій українських військ в районі н.п.Красногорівка. В районі н.п. Дебальцево обстріли припинилися з запізненням - з 19.00 вчорашнього вечора", - повідомляє Тимчук.