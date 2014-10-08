Бойовики захопили 40 кілометрів території біля Маріуполя після перемир'я - Азов

Про це розповів командир полку спеціального призначення "Азов" Андрій Білецький в ефірі телеканалу новин “24”.

Білецький каже, що не бачить, щоб міжнародні спостерігачі допомагали українським силам на Донбасі, а навпаки, він гадає, що на міжнародних експертів “є досить серйозний російський вплив”. Командир “Азова”навіть припускає, що спостерігачі підіграють терористам.

Читайте такожРосійські війська й бойовики згуртовують сили в напрямку Маріуполя - НФ“Насправді в день перемир’я фактично українські війська до ночі відійшли до Маріуполя, російські відійшли до Новоазовська. І між ними створилася 40-кілометрова буферна зона, яка і повинна була бути там делімітована і так далі. Цього не сталося.

Кожен день російські війська, користуючись тим, що українські не сходять зі своїх позицій, просувалися вперед, і зараз вони перебувають надзвичайно близько до українських позицій в Маріуполі, вони з’їли цю 40-кілометрову зону. Так от: як тепер ОБСЄ хоче проводити цей розподіл – фактично, на хвилину перемир’я чи вже в сучасній території, коли майже 40 кілометрів відібрано росіянами? - зазначив Білецький.

Зазначимо, учора речник Інфоцентру РНБО Андрій Лисенко заявив, що з 5 вересня сили АТО не відступили ні на метр. Згідно з картами ситуації в зоні АТО, контрольована українськими військами територія з дня проголошення перемир'я дійсно зменшилась.