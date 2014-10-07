Росія розмістила у московське СІЗО взятого у полон пораненого бійця "Азова" - комбат

Бойовики із терористичної організації "Донецька народна республіка" взяли у полон одного з бійців батальйону "Азов"і пізніше передали його Росії. Зараз він знаходиться в Москві у СІЗО Лефортово.

Про це "Дождю" повідомив командир добровольчого батальйону "Азов" Андрій Білецький.

Як розповів Білецький, командування батальйону намагалося обміняти полоненого, який був поранений, на грошову винагороду чи полонених бойовиків з "ДНР", але у них нічого не вийшло.

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"Не хочуть (бойовики - прим. Ред.) "азовця" обмінювати. Вони вередливі. Спочатку попросили гроші - ми зібрали кошти. Потім - "гроші не потрібні". Я їм відразу запропонував досить велику суму. Потім запропонували на чотирьох осіб поміняти - ми зібрали чотирьох осіб. "Ні, на сім". Ми зібрали сім, у тому числі і таких, досить високопоставлених для них. "Ні, давайте на десять". Зібрали десять - зв'язок перервався", - пояснив командир батальйону "Азов".

За його словами, полонений "азовець" є громадянином України.