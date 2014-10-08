Поставки польських танків Україні нічого не вирішать без реформ - Коморовський

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це він сказав учора ввечері на каналі TVN24.

”Поставка навіть кількох танків чи гармат нічого не вирішить в справах українських, бо військова перевага росіян є та буде дуже значною”, - cказав Коморовський, коментуючи можливі поставки польського озброєння українцям.

Президент Польщі сказав, що Україні в першу чергу треба реформуватися, зазначивши, що, власне, це дозволить досягнути стабільності.

Він також висловив сподівання, що після запланованих на 26 жовтня позачергових парламентських виборів буде сформована така влада, котра зможе не лише захищати Донбас, але й реалізовувати необхідні реформи, котрі дозволяють наблизити Україну до західного світу.

Читайте такожЯценюк очікує від РНБО нової воєнної доктрини”Якщо Україна хоче отримати свій шанс на реальне створення дороги до західного світу, то повинна реформуватись, це означає також реформу української системи оборони, і тут можемо допомогти”, - сказав Коморовський, зазначивши, що реформи повинні підтримувати також самі українці.

Водночас глава Польської держави не став коментувати можливі наслідки закону про особливий статус захоплених сепаратистами територій Донбасу.

”Давайте залишимо цю справу українцям, це їхня територія, їхня відповідальність за країну. Польща підтримує принцип територіальної цілісності України разом з ЄС та НАТО”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр оборони Польщі неодноразово заявляв, що польські компанії готові продавати озброєння українцям, якщо вони зацікавляться ним.

Президент України Петро Порошенко минулого місяця говорив, що насправді українці мають всю необхідну зброю для введення боротьби, відзначаючи, що вона коштує в кілька разів дешевше, ніж західні аналоги, не поступаючись їм у технічних характеристиках.

Із квітня українська влада проводить антитерористичну операцію у Донецькій та Луганській областях, де низку населених пунктів включно з обласними центрами захопили підтримувані Росією бойовики. За даними ООН, протистояння забрало життя вже понад 3,5 тис. людей.