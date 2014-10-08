На Луганщині проросійських найманців публічно відшмагали за зловживання горілкою (відео)

Відео шмагання проросійських найманців оприлюднили у мережі. На ньому видно, як понад два десятки бойовиків зігнали на центральну площу міста. Перед ними виступив їхній ватажок, а після цього усіх найманців по черзі клали на канапу з оголеним торсом, били по спині батогами та обливали горілкою, передає ТСН.

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Били їх нібито за зловживання алкоголем та перевищення "повноважень".

Під час публічного покарання деякі з найманців не приховували свого сміху. Кілька бойовиків витягли з натовпу та привселюдно напоїли горілкою під оплески інших найманців.

На відео побиття "казаків" починається з 2 хвилини 30 секунд.

Раніше повідомлялося, що терористи прив'язали до стовпа українську патріотку.