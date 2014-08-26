У Донецьку терористи прив'язали до стовпа і побили українську патріотку (фото)

На табличці написано: "Вона вбиває наших дітей». Бойовики заявили, що вона була шпигуном і все, що буде з нею, є «заслуженим», повідомляє New York Times.

Частина проїжджаючих повз зупинили свої автомобілі, щоб вийти і плюнути їй в обличчя, деякі били жінку по обличчю і кидали помідори.

Це найжорстокіше дійство розгорнулося на наступний день після «параду» українських військовополонених у центрі Донецька.