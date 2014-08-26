У Донецьку терористи прив'язали до стовпа і побили українську патріотку (фото)
13:21, 26 серпня 2014Політика
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У Донецьку на тротуарі поруч з КПП, бойовики загорнули жінку в український прапор і змусили її стояти, ридаючи від жаху, з табличкою із зазначенням її як донощика для української артилерії.
Mauricio Lima / New York Times
На табличці написано: "Вона вбиває наших дітей». Бойовики заявили, що вона була шпигуном і все, що буде з нею, є «заслуженим», повідомляє New York Times.
Частина проїжджаючих повз зупинили свої автомобілі, щоб вийти і плюнути їй в обличчя, деякі били жінку по обличчю і кидали помідори.
Це найжорстокіше дійство розгорнулося на наступний день після «параду» українських військовополонених у центрі Донецька.
Mauricio Lima / New York Times
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