Порошенко сказав Лукашенкові, що найближчим часом зустрінеться з Путіним

Про це він повідомив у телефонній розмові з президентом Лукашенком, передає Белта з посиланням на прес-службу білоруського лідера.

На даний момент відомо, що "зустріч повинна відбутися найближчим часом", однак точної дати президент України не назвав. Порошенко лише розповів, що в ході неї буде обговорено "весь комплекс питань українсько-російського порядку денного, включаючи припинення збройного протистояння" у Донбасі.

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Також згідно із заявою прес-служби глави Білорусі, президент України попросив Лукашенка довести до учасників саміту СНД в Мінську позицію України у зв'язку з подіями в Луганській і Донецькій областях.

Раніше в четвер з'явилася інформація, що Порошенко і Путін можуть зустрітися наступного тижня в Мілані.

Примітно, що і в першому, і в другому випадку про зустрічі українського президента українське суспільство дізнається з іноземних джерел.