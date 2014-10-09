Наступного тижня може відбутися зустріч Порошенка і Путіна

Про це повідомив помічник російського президента Юрій Ушаков. "Наступного тижня відбудеться візит президента РФ до Італії для участі в саміті АСЕМ, у зв'язку з цим планується низка зустрічей із західними партнерами, на яких українська тематика буде ключовою", - зазначив помічник, передає ТАСС.

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За його словами, адміністрація Кремля "зараз цим і займається - опрацьовує можливі контакти". "Не виключена зустріч і в "нормандському форматі" - Володимир Путін, Ангела Меркель, Франсуа Олланд і Петро Порошенко", - підкреслив помічник.

У свою чергу, заступник глави адміністрації президента Валерій Чалий припустив, що 16-17 жовтня у Мілані пройде зустріч президентів України, Росії, Франції Петра Порошенка, Володимира Путіна, Франсуа Олланда та канцлера Німеччини Ангели Меркель.

"Не виключаємо, що наступна зустріч, саме "у нормандському форматі", може відбутися у Мілані 16-17 жовтня", - сказав Валерій Чалий, додавши, що може бути "більш розширений формат обговорення проблематики".