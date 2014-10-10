Порошенко перевіряє окопи за 32 км від Донецька (фото)

16:15, 10 жовтня 2014
Політика
0 0

Президент України Петро Порошенко розпочав перевірку боєготовності української армії під Донецьком.

УНИАН

Про це повідомив Президент у своєму Твіттері. 

"Проінспектував фортифікаційні укріплення української армії за 32 км від Донецька", - написав Порошенко.

Читайте такожЗМІ: Порошенко призначив головою ДонОДА Кіхтенка

Як повідомляв УНІАН, Президент Петро Порошенко планував сьогодні відвідати Донбас.

Конкретний час і подробиці візиту не розголошуються з міркувань безпеки, але є інформація, що зустріч запланована на 18:00 у міському будинку культури у Сєвєродонецьку лише за 20 кілометрів від зони антитерористичної операції. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter