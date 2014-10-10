Порошенко перевіряє окопи за 32 км від Донецька (фото)

Про це повідомив Президент у своєму Твіттері.

Проінспектував фортифікаційні укріплення української армії за 32 км від Донецька pic.twitter.com/XNdYt5BmDw — Петро Порошенко (@poroshenko) October 10, 2014

"Проінспектував фортифікаційні укріплення української армії за 32 км від Донецька", - написав Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, Президент Петро Порошенко планував сьогодні відвідати Донбас.

Конкретний час і подробиці візиту не розголошуються з міркувань безпеки, але є інформація, що зустріч запланована на 18:00 у міському будинку культури у Сєвєродонецьку лише за 20 кілометрів від зони антитерористичної операції.