Порошенко може сьогодні поїхати в Сєвєродонецьк

Очікується, що президент офіційно представить Геннадія Москаля, який ще місяць тому був призначений головою Луганської ОДА, пише ТСН.

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Конкретний час і подробиці візиту не розголошуються з міркувань безпеки, але є інформація, що зустріч запланована на 18:00 у міському будинку культури у Сєвєродонецьку лише за 20 кілометрів від зони антитерористичної операції.

Раніше повідомлялося, що на саміт СНД замість Порошенко може вирушити український посол.