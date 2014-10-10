Порошенко може сьогодні поїхати в Сєвєродонецьк
12:47, 10 жовтня 2014Політика
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Президент Петро Порошенко сьогодні може відвідати Донбас.
Очікується, що президент офіційно представить нового голову Луганської ОДА Геннадія Москаля / Фото: УНІАН
Очікується, що президент офіційно представить Геннадія Москаля, який ще місяць тому був призначений головою Луганської ОДА, пише ТСН.
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Конкретний час і подробиці візиту не розголошуються з міркувань безпеки, але є інформація, що зустріч запланована на 18:00 у міському будинку культури у Сєвєродонецьку лише за 20 кілометрів від зони антитерористичної операції.
Раніше повідомлялося, що на саміт СНД замість Порошенко може вирушити український посол.
Президент України Петро Порошенко сьогодні відвідає Луганщину
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