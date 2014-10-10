Льовочкін, Клюєв та Бойко не зможуть обіймати держпосади протягом 10 років - Мін'юст

У міністерстві юстиції нагадують, що закон про люстрацію в першу чергу спрямований проти найвищих екс-чиновників режиму Януковича, повідомляє Українська правда.

Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко, розповідаючи на засіданні уряду в п'ятницю про процедурні рішення на виконання закону.

"Фактично цей закон охоплює весь державний апарат, але пересічним службовцям, які працюють на районних рівнях, наприклад начальникам органів освіти або медицини, немає чого боятися, що вони не пройдуть люстрацію. Закон спрямований в першу чергу на найвищих високопосадових осіб і тих осіб, які очолювали керівні органи протягом режиму Януковича".

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"Льовочкін, Клюєв, Вілкул, Бойко та інші високопосадовці, які потрапили під дію закону, не будуть мати права обіймати державні посади протягом наступних 10 років", - сказав міністр.

Петренко проанонсував створення Єдиного люстраційного реєстру, до якого матимуть доступ усі громадяни та створення Громадської ради з питань люстрації, до складу якої запропоновано увійти громадським активістам та журналістам, які допомагали у розробці та сприяли ухваленню в парламенті закону про люстрацію.

Міністр також спрогнозував, що процес очищення в Україні триватиме щонайменше кілька років.