Ємець: Представники режиму Януковича намагаються заблокувати очищення української влади

Про це заявив один із авторів закону про люстрацію, кандидат у народні депутати від Політичної партії «Народний фронт» Леонід Ємець, коментуючи інформацію про спрямування до Венеціанської комісії ухваленого українським Парламентом законопроекту.

«Сьогодні українські олігархи і корупціонери запустили всі можливі чинники, щоб зупинити реалізацію та підписання необхідного для України закону про люстрацію української влади», - заявив Ємець.

«Так, через своїх представників, через свої корупційні механізми вони сьогодні намагаються через ПАРЄ відтермінувати підписання цього закону», - сказав він.

Читайте також"Регіонали" і комуністи хочуть оскаржити закон про люстрацію в Конституційному суді - ЗМІЗа його словами, юридична складова така, що «підписання закону - це є право і обов’язок Президента, за конституцією прямо визначений термін, за який він має підписати чи заветувати цей закон».

«Тому сьогодні вся Україна очікує на підписання цього закону і на можливість реалізації цих реформ, про які мріє український народ», - наголосив Ємець.

У свою чергу член Політради партії «Народний фронт» Вікторія Сюмар у своєму Facebook розкрила механізм відтермінування угоди про люстрацію.

«Як це було: членом Моніторингового комітету від України є така собі Юлія Льовочкіна, рідна сестра Сергія Льовочкіна. Саме вона має «спеціальний контакт» з главою комітету - соціалістом, який Партія регіонів «налагоджувала навіть через спеціальну угоду про співпрацю», аби отримати лобі в Європі. Тепер це лобі задіяли, аби врятувати брата Льовочкіної та Ко від люстрації», - написала вона.

«Але факт відмазування українських корупціонерів європейськими політиками через апеляції до «прав людини» - це не головне. Найголовніше - всі ці експертизи «від Львочкіної та брата» не мають і не можуть відтермінувати закон, оскільки ніяк не впливають на його підписання Президентом Порошенком. Сподіваюся, Банкова не буде гратися в ігри Льовочкіна-Тігіпка та інших, усвідомлюючи, що інакше люди проведуть свою, вуличну люстрацію», - підсумувала Сюмар.