Ємець: Представники режиму Януковича намагаються заблокувати очищення української влади

14:57, 01 жовтня 2014
Політика
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Представники режиму Януковича намагаються  заблокувати очищення української  влади від корупціонерів та агентів Кремля за допомогою  своїх  лобістів у ПАРЄ.

Про це заявив один із  авторів закону про люстрацію, кандидат у народні депутати від Політичної  партії «Народний фронт» Леонід  Ємець, коментуючи інформацію  про спрямування до Венеціанської комісії ухваленого українським Парламентом законопроекту.

«Сьогодні українські олігархи і корупціонери запустили всі можливі чинники,  щоб зупинити реалізацію  та підписання необхідного для України закону про люстрацію  української  влади», - заявив Ємець.

«Так, через своїх  представників,  через  свої корупційні механізми вони сьогодні намагаються через ПАРЄ відтермінувати підписання цього закону», - сказав він. 

Читайте також"Регіонали" і комуністи хочуть оскаржити закон про люстрацію в Конституційному суді - ЗМІЗа його словами, юридична складова така,  що «підписання закону - це є  право і обов’язок Президента, за конституцією прямо визначений термін,  за який він має підписати чи заветувати цей закон».

«Тому сьогодні вся Україна очікує  на підписання цього  закону і на можливість реалізації цих  реформ, про які мріє  український народ», - наголосив Ємець.

У свою  чергу член Політради партії  «Народний фронт» Вікторія Сюмар  у своєму Facebook розкрила механізм відтермінування угоди про люстрацію.

«Як це було: членом Моніторингового комітету від України є така собі Юлія Льовочкіна, рідна сестра Сергія Льовочкіна. Саме вона має «спеціальний контакт» з главою комітету - соціалістом, який Партія регіонів «налагоджувала навіть через спеціальну угоду про співпрацю», аби отримати лобі в Європі. Тепер це лобі задіяли, аби врятувати брата Льовочкіної та Ко від люстрації», - написала вона.

«Але факт відмазування українських корупціонерів європейськими політиками через апеляції до «прав людини» - це не головне. Найголовніше - всі ці експертизи «від Львочкіної та брата» не мають і не можуть відтермінувати закон, оскільки ніяк не впливають на його підписання Президентом Порошенком. Сподіваюся, Банкова не буде гратися в ігри Льовочкіна-Тігіпка та інших, усвідомлюючи, що інакше люди проведуть свою, вуличну люстрацію», - підсумувала Сюмар.

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