Як не стати світовим аутсайдером

Кризовий стан державної освіти та медицини в Україні сьогодні ні для кого не є секретом. Колись відома своїми традиціями та досягненнями вітчизняна медицина та освіта поступово втрачає позиції та міжнародний престиж. Все більше професіоналів залишають улюблену роботу заради того, щоб мати можливість прогодувати свої сім’ї. Молодь, не вбачаючи в педагогічній та медичній діяльності суттєвих перспектив, воліє робити кар’єру в приватних структурах.

Незважаючи на те, що здоров’я нації та її інтелектуальний потенціал напряму залежить від зростання освітніх та медичних потужностей, держава напрочуд мало цікавиться проблемою забезпечення педагогічних і медичних кадрів. На жаль, високий рівень соціальної незахищеності, який дана категорія бюджетників щоденно відчуває на своєму гаманці, вже давно став звичним явищем. В результаті найбільше втрачає держава та громадяни, які користуються її послугами.

Як народному депутату та громадянину мені прикро спостерігати за бездіяльністю та інертністю влади в даній царині. Оскільки я пам’ятаю ті часи, коли медики та вчителі були поважними людьми в суспільстві, сьогодні мені важко змиритись з девальвацією їх громадського статусу. Переконаний, що такий стан речей є тимчасовим. Адже держава, яка не робить довгострокові інвестиції в майбутнє, приречена бути світовим аутсайдером.

Позиція Народної Партії та моя особисто завжди була однозначною – проблему соціального захисту лікарів та вчителів потрібно вирішувати вже сьогодні, щоб завтра не довелось платити подвійну ціну за нашу бездіяльність. Розімкнути ж замкнуте коло можна лише на законодавчому рівні, запропонувавши громадянам перспективу впевненості у завтрашньому дні.

Перший крок у цьому напрямку вже зроблено. Нещодавно мною на розгляд парламенту внесений законопроект, який пропонує просте і в той же час ефективне рішення наболілої проблеми – надання медикам та вчителям статусу державних службовців.

Переваги, які отримає кожен лікар і освітянин будуть відчутні кожному. Суттєву матеріальну підтримку складуть доплати за ранг та вислугу років. Якщо сьогодні лікарі отримують доплати лише за рішенням адміністрації закладу, то у випадку присвоєння їм статусу державного службовця вони матимуть додатково 10-40% від окладу та близько 45-70 грн. за службовий ранг. Таким чином, реальна заробітна плата може збільшитися майже вдвічі. Якщо, наприклад, педагог вищої категорії заробляє сьогодні 1,7 тис. грн., то, отримавши статус держслужбовця, його місячний прибуток складе 4,5 тис. грн. При цьому обов’язковою буде щорічна гарантована відпустка строком до 45 днів на рік. Нарешті учителі та лікарі зможуть отримати достойні пенсії. Сьогоднішній їх жебрацький розмір в 490-507 грн. не покриває навіть елементарних людських потреб. Якщо ж задум буде реалізовано, педагоги та медики щомісяця отримуватимуть 3,9 тис. грн. державної пенсії.

Характерно, що поширюючи на медиків і учителів статус державних службовців, ми не вигадуємо велосипед. Необхідність подібних кроків була давно усвідомлена в багатьох країнах Західної Європи. Наприклад, у Франції, Німеччині, Скандинавських країнах значна частина держслужбовців працює в секторі державної освіти та охорони здоров’я. Таким чином, ми лише повторюємо шлях, які інші країни пройшли десятки років назад.

Забезпечивши соціальний захист лікарів та вчителів ми отримаємо реальний шанс відродити авторитетність освітянської та медичної професій. Адже зрозуміло, що вчитель та лікар буде сумлінно і якісно виконувати свої обов’язки лише тоді, коли відчуватиме підтримку та належну оцінку з боку свого головного роботодавця – держави.

Для реалізації проекту необхідна лише політична воля до змін. Як народний депутат я докладу максимум зусиль, щоб законодавча робота у цьому напрямку просувалась якомога швидше. В свою чергу, впевнений, що суспільство не залишиться байдужим до проблеми, яка зачіпає кожного з нас. Активізація суспільної активності, яка є характерною ознакою громадянського суспільства, сьогодні як ніколи потрібна заради досягнення спільної мети. Тому я звертаюсь персонально до кожного лікаря, вчителя і вихователя з проханням підтримати цю ініціативу і долучитись до процесу виведення державної освіти і медицини на новий рівень. Впевнений, що лише наші спільні переконливі аргументи та зусилля змусять владу зробити крок назустріч громадянам, відновлять якість надання освітніх та медичних послуг, якими колись славилась держава, і створять умови для плідної праці на благо майбутніх поколінь.

Віктор Пилипишин, народний депутат (блок Литвина)