Українські військові відбили чергову атаку бойовиків на Донецький аеропорт
14:49, 11 жовтня 2014Політика
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В зоні проведення АТО терористи продовжують влаштовувати провокації - РНБО
REUTERS
Українські військові відбили чергову спробу бойовиків захопити Донецький аеропорт.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив керівник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
«У зоні проведення АТО терористи продовжують влаштовувати провокації. У Донецьку бойовики вдалися до чергової невдалої спроби штурму аеропорту. Наші військові напад відбили й завдали терористам істотних втрат», - сказав Лисенко.
Він підкреслив, що поширювана керівниками бойового угрупування «ДНР» інформація про нібито захоплення аеропорту й відведення української армії не відповідає дійсності.
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