Українські військові відбили чергову атаку бойовиків на Донецький аеропорт

Українські військові відбили чергову спробу бойовиків захопити Донецький аеропорт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив керівник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

«У зоні проведення АТО терористи продовжують влаштовувати провокації. У Донецьку бойовики вдалися до чергової невдалої спроби штурму аеропорту. Наші військові напад відбили й завдали терористам істотних втрат», - сказав Лисенко.

Він підкреслив, що поширювана керівниками бойового угрупування «ДНР» інформація про нібито захоплення аеропорту й відведення української армії не відповідає дійсності.

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