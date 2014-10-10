Донецький аеропорт обстрілюють російські "Тюльпани" - Маломуж

Про це повідомив Радіо Свобода генерал Микола Маломуж, колишній керівник зовнішньої розвідки України.

«Застосовувались танки, БТР, самохідні артилерійські установки. Згодом почали застосувати системи «Град», «Ураган». А тепер підтягнули систему «Тюльпан», надзвичайно потужну, з боєзарядами до 130 кілограмів, які використовуються для нанесення ударів по бліндажах, укріплених спорудах. На озброєнні української армії «тюльпанів» немає. Це російська зброя», – сказав Маломуж в ефірі програми «Ми разом».

На запитання про те, чи справді «взяття» Донецького аеропорту проросійські бойовики хотіли приурочити до дня народження Володимира Путіна, Микола Маломуж відповів: «За нашими оперативними даним, з боку російського керівництва було чітко поставлене завдання: задіяти усі сили в минулий четвер і п’ятницю, щоб захопити аеропорт до суботи й неділі. Щоб 100% був контроль РФ. Мало того, російські ЗМІ оголосили ще в п'ятницю увечері, що аеропорт уже захоплений. І вже, фактично, доповідали про це президенту РФ, який перебував в Сибіру. Але цього не відбулося. Для Росії це був великий провал».

Читайте такожБойовики обстрілюють залишки Донецького аеропорту, снайпери стріляють з вікон квартир (відео)Маломуж вважає, що у середовищі українських захисників Донецького аеропорту формується еліта оновленої української армії. «Там уперше в історії незалежної України відпрацьовується модель виконання бойового завдання в протистоянні з значно переважаючими силами супротивника», – сказав він.

Новий термінал Донецький аеропорту імені Сергія Прокоф’єва відкрили у травні 2012 року перед Євро-2012.

На будівництво із державного бюджету витратили близько 7 мільярдів гривень. Летовищем встигли скористатися понад мільйона пасажирів.

Наприкінці травня 2014 року група бойовиків із угруповання «Восток» захопили новий термінал аеропорту. Однак українські бійці того ж дня витіснили сепаратистів й до цього часу продовжують контролювати цей стратегічний об’єкт.