Мешканці окупованих бойовиками районів їздять через "лінію фронту" по пенсії

Наразі на цій території не працює банківська система та заморожені соціальні виплати, повідомляє Радіо Свобода.

Нагадаємо, сьогодні новий голова Донецької ОДА Олександр Кіхтенко заявив, що Україна має взяти на себе виплату пенсій на окупованих територіях.