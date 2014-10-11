Мешканці окупованих бойовиками районів їздять через "лінію фронту" по пенсії
18:43, 11 жовтня 2014Політика
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Щоденно тисячі жителів території, що підконтрольна угрупованню «ДНР», приїздять в Костянтинівку Донецької області, щоб отримати пенсію.
Люди з окупованих районів їдуть до Костянтинівки по пенсії
Наразі на цій території не працює банківська система та заморожені соціальні виплати, повідомляє Радіо Свобода.
Нагадаємо, сьогодні новий голова Донецької ОДА Олександр Кіхтенко заявив, що Україна має взяти на себе виплату пенсій на окупованих територіях.
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