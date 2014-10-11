Кіхтенко: Україна повинна виплачувати пенсії на окупованих територіях

16:15, 11 жовтня 2014
Політика
0 0

Голова Донецької облдержадміністрації Олександр Кіхтенко переконаний, що українська сторона повинна виплачувати пенсії на окупованих територіях.

Кіхтенко вважає, що зобов'язання щодо пенсій Україна має взяти на себе

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Святогірську.

Кіхтенко сказав: «Моє бачення й моє ставлення до цього питання таке, що пенсії однозначно ми повинні виплачувати. Адже люди заробили ці пенсії своєю працею. І ми зобов'язані виплачувати там пенсії».

Читайте такожПенсії за вересень виплачуються у 21 районі та місті Донецької області За його словами, «як це робити, яким чином, ми буквально найближчим часом ці питання вирішуватимемо».

На думку Кіхтенка, рішення треба відпрацьовувати регіональним і місцевим органам влади найближчим часом із метою подальшого направлення конкретних пропозицій на адресу керівництва України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter