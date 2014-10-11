Кіхтенко: Україна повинна виплачувати пенсії на окупованих територіях
16:15, 11 жовтня 2014Політика
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Голова Донецької облдержадміністрації Олександр Кіхтенко переконаний, що українська сторона повинна виплачувати пенсії на окупованих територіях.
Кіхтенко вважає, що зобов'язання щодо пенсій Україна має взяти на себе / Фото УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Святогірську.
Кіхтенко сказав: «Моє бачення й моє ставлення до цього питання таке, що пенсії однозначно ми повинні виплачувати. Адже люди заробили ці пенсії своєю працею. І ми зобов'язані виплачувати там пенсії».
Читайте такожПенсії за вересень виплачуються у 21 районі та місті Донецької області За його словами, «як це робити, яким чином, ми буквально найближчим часом ці питання вирішуватимемо».
На думку Кіхтенка, рішення треба відпрацьовувати регіональним і місцевим органам влади найближчим часом із метою подальшого направлення конкретних пропозицій на адресу керівництва України.
Прес-конференція нового голови Донецької ОДА Олександра Кіхтенка
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