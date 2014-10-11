Кіхтенко: Україна повинна виплачувати пенсії на окупованих територіях

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Святогірську.

Кіхтенко сказав: «Моє бачення й моє ставлення до цього питання таке, що пенсії однозначно ми повинні виплачувати. Адже люди заробили ці пенсії своєю працею. І ми зобов'язані виплачувати там пенсії».

Читайте такожПенсії за вересень виплачуються у 21 районі та місті Донецької області За його словами, «як це робити, яким чином, ми буквально найближчим часом ці питання вирішуватимемо».

На думку Кіхтенка, рішення треба відпрацьовувати регіональним і місцевим органам влади найближчим часом із метою подальшого направлення конкретних пропозицій на адресу керівництва України.