Нємцов: у Путіна нічого не вийшло, і проект "Новоросія" закритий

Проект "Новоросія" закритий. Путін доручив повернути 17,6 тисяч військових у місця їх постійної дислокації. Можна перепочити й підвести деякі підсумки. Вони жахливі, пише на своїй сторінці у Facebook російський опозиційний політик Борис Нємцов.

За його словами, "жодної з цілей, позначених Путіним, не досягнуто":

1. Хотів прив'язати Україну до Росії, домогтися її входження до МС. Отримав рівно протилежне, Україна обрала європейський вектор і ніколи не повернеться в орбіту путінського впливу.

2. Хотів домогтися нейтралітету України, зберегти її позаблоковий статус. Повний провал. Зараз уже ясно, що Україна міцно і надовго пов'язана з НАТО. Проходять спільні навчання Україна-НАТО, налагоджується військово-технічне співробітництво з Альянсом.

3. Хотів поваги з боку українського народу. Отримав ворога на довгі роки і Путін-х@ло.

4. Хотів Новоросію від Донецька до Одеси. Отримав меншу частину Донецької і Луганської областей.

5. Хотів коридор у Крим через Маріуполь. Отримав відсіч і окопи, які рили російські люди в Маріуполі щоб не пропустити окупанта.

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6. Хотів, щоб як у Криму, без жодного пострілу, отримав 4000 убитих з тієї й іншої сторони.

7. Хотів, щоб економіка Росії не постраждала. Отримав утечу капіталу понад 100 млрд доларів, 40 рублів за долар (девальвація понад 20%) і двозначну інфляцію на продукти. А також повний застій в економіці без інвестицій та інновацій.

8. Хотів підтримки з боку імперців і націоналістів (типу Гіркіна і Спутника і Погрому) - отримав крайнє з їх боку роздратування і титул зрадника.

9. Хотів залишитися визнаним у світовій політиці. Став ізгоєм. З Вісімки вигнали, нікуди не запрошують, вся братва під санкціями, ніхто, крім Луки і Назарбаєва спілкуватися не хоче. Та й ті підтримують єдність України і вимагають грошей. Особливо відзначився Олександр Григорович - отримав 3,5 млрд доларів на рік з російського бюджету і повідомив при цьому, що Росію треба поділити між Монголією і Казахстаном.

10. Єдине, що хотів і отримав, так це високий рейтинг, заснований на імперській істериці та цинічній брехні агітпропу. Але це не надовго. Скоро народ зрозуміє, що ціни зросли, а доходи ні. Звалити все на Обаму довго не вийде.

"Ось так він переграв усіх... У першу чергу, Росію", - робить висновок Нємцов.