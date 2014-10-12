Путін відкликає від кордону з Україною понад 17 тисяч військових

Президент РФ Володимир Путін доручив Міноборони повернути до місць постійної дислокації війська, які проходили навчання на полігонах у Ростовській області.

Як повідомляє ТАСС, це доручення він дав у суботу під час робочої зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу після оперативного наради з постійними членами Ради безпеки РФ.

"Міністр доповів Верховному Головнокомандувачу про завершення літнього періоду навчання на полігонах Південного військового округу", - повідомив прес-секретар президента Дмитро Пєсков.

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"За результатами доповіді Путін доручив приступити до повернення військ у місця постійної дислокації", - сказав він. "У цілому мова йде про 17,6 тис. військовослужбовців, які влітку проходили навчання на полігонах у Ростовській області", - додав Пєсков.