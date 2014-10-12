Порошенко: Повалення пам’ятника Леніну в Харкові мало статися рано чи пізно

Про це він заявив під час свого виступу в рамках робочого візиту до Харківської області.

"А хіба могло статися інакше в місті, де завжди билося українське серце, українська душа і генерувалася українська думка? В місті, де викладав філософ Григорій Сковорода, де розгорталися драми Миколи Куліша, де зривав оплески режисер Лесь Курбас, де вирували дискусії навколо публіцистики Миколи Хвильового, де починалася наукова кар’єра видатного мовознавця і літературного критика Юрія Шевельова...", - сказав Порошенко, коментуючи повалення пам’ятника Леніну.

Він також нагадав, що Володимир Ленін жодного разу за життя на зупинявся у Харкові.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня після мітингу активісти знесли пам’ятник Леніну на площі Свободи.

За півгодини до знесення голова Харківської ОДА Балута опублікував розпорядження, в якому доручив демонтувати монумент. У свою чергу міський голова Кернес заявив, що розпорядження Балути незаконне, що пам’ятник буде відновлений, і звернувся до прокуратури з проханням дати оцінку діям міліції та керівництва ХОДА.