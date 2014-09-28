В Харкові звалили найбільший в Україні пам'ятник Леніну (фото, відео)

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Як передає кореспондент УНІАН, скульптура в повний зріст впала на землю близько 22:25.

Активісти намагалися демонтувати монумент протягом двох з половиною годин. Перша спроба його завалити виявилася невдалою, обірвався один із тросів, яким мітингарі його тягнули.

Згодом активісти ще раз підпиляли ноги в пам’ятника та за допомогою двох тросів повалили 12-метрового «велетня». Ніхто під час падіння скульптури не постраждав.

Зараз на площіі Свободи залишається до трьох тисяч мітингувальників. Люди після падіння пам’ятника залізли на нього і скандують проукраїнські слогани.

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Працівників міліції в уніформі на площі Свободи немає.

Водночас, як повідомили в ГУ МВС України в харківській області, «працівниками міліції з організаторами зібрання було проведено бесіду про неприпустимість вчинення провокацій та порушень чинного законодавства, вказані особи проігнорували вимоги правоохоронців, ведуть себе зухвало та провокують інших громадян на радикальні дії».

«Наразі слідчими органами відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.298 (знищення, руйнування або пошкодження об`єктів культурної спадщини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі а також за ч.1. ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об`єктів власності)», - зазначили в міліцейському главку.

Довідка УНІАН. Пам’ятник Леніну в Харкові на площі Свободи вважався найбільшим в Україні. Загальна висота пам`ятника - 20,2 метрів. Висота бронзової фігури Леніна - 8,5 метрів. Монумент було встановлено в 1963 році.

Після здійсненого під час Євромайдану демонтажу останнього у Києві пам`ятника засновнику СРСР хвиля по знесенню скульптурних зображень ”вождя світового пролетаріату” прокотилася всією територією України.