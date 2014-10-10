Міністр оборони Гелетей сьогодні поїде в зону АТО

За його словами, разом з одягом військовим відвезуть печі для обігріву і пальне, передає ТСН.uа.

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Міністр нагадав, що до 10 жовтня солдати в зоні АТОповинні бути забезпечені зимовою формою одягу та іншими предметами, які мають забезпечити нормальні умови для несення служби в осінньо-зимовий період.