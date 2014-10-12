Порошенко: Півтори тисячі військових звільнені з полону

"Ми боремося за повернення всіх без винятку затриманих. І тих, кого утримують бойовики, і тих, кого катують як політичних заручників в російських в'язницях", - сказав президент України.

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За словами Порошенка, вдалося зупинити наступ ворога по всьому фронту.

"Причому не найманців, не бойовиків-терористів, а добре вимуштруваних підрозділів регулярної армії сусідньої країни. Зусиллями наших воїнів були зупинені сотні інтервентів, яким уже ніколи не повернутися додому", - зазначив Порошенко.

"По той бік кордону це стало вагомим аргументом на користь миру", - додав він.

"Режим припинення вогню встановлений уздовж значної частини лінії зіткнення", - сказав президент.