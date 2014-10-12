Порошенко: У Мілані відбудеться низка переговорів з приводу реалізації Мирного плану

Про це йдеться у зверненні глави держави щодо реалізації Мирного плану та зміцнення обороноздатності держави, опублікованому у неділю ввечері.

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"Наступного тижня я вирушаю до Італії, до Мілана. Там відбудеться низка багато- та двосторонніх переговорів, присвячених реалізації нашого Мирного плану. Там має відбутися наша зустріч з Путіним. З одного боку – керівники ЄС та низки європейських країн разом з президентом України. З іншого – президент Російської Федерації. Я не маю жодних ілюзій - це будуть непрості переговори. Але я до них готовий. Моя мета – непорушна незалежність країни, її територіальна цілісність, недоторканість кордонів, відновлення миру. Якщо ми доб'ємося повного припинення вогню, виведення російських військ та техніки, встановлення контролю над кордоном, то відкриється зрозумілий і необхідний шлях до політичного врегулювання", - наголосив президент.

Для цього, за його словами, "на поки що підконтрольних бойовикам територіях, мають відбутися вибори місцевих органів влади".

"Але не ті, які намагаються проголосити терористи. А лише ті, які передбачені українськими законами. Які відбудуться за українськими правилами і які повністю відповідатимуть українським законам. Які відбудуться під спостереженням ОБСЄ та інших європейських, міжнародних організацій та структур і будуть визнані всім світом як прозорі та демократичні", - підкреслив Порошенко.