Росія включила Сенцова до списку терористів

У тому ж списку виявився обвинувачений в екстремізмі кубанський активіст Сергій Титаренко.

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В опублікованому на офіційному сайті Росфінмоніторингу «переліку фізичних осіб, стосовно яких є відомості про їх причетність до екстремістської діяльності або тероризму» - прізвища чотирьох «кримських терористів»: Сенцова, Кольченко, Чирнія і юриста Геннадія Афанасьєва. Наприкінці минулого тижня стало відомо, що у справі з'явилося чотири нових фігуранта, однак їх прізвищ у списку Росфінмоніторингу немає, повідомляє zona.media.

Згадані в переліку фігуранти "кримського справи" знаходяться в московському СІЗО "Лефортово", за версією слідчих ФСБ, вони входили в "диверсійно-терористичну групу "Правого сектора"", готували теракт в Криму, який повинен був відбутися 9 травня цього року, а також здійснили ще два теракту в квітні: підпалили будівлю "Російської громади Криму" і сімферопольського відділення "Єдиної Росії".

Також у списку є ще один уродженець Сімферополя, 30-річний Дмитро Стороженко, однак невідомо, чи має він відношення до справи Сенцова та інших.

У цей же перелік Росфінмоніторинг включив Сергія Титаренка - політичного активіста з Краснодарського краю, заарештованого за звинуваченням в екстремізмі. Титаренко проходить по тій же справі, що 23-річна Дар'я Полюдова, однак до останнього відносяться також публічні заклики до сепаратизму. Аналогічні звинувачення висунуто ще трьом кубанським активістам, всі вони раніше виявилися в списку Росфінмоніторингу.

І обвинувачені у «кримському справі», і кубанські активісти не визнані винними в тероризмі або екстремізмі, їх справи знаходяться в стадії попереднього слідства.