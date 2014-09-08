Режисера Сенцова немає в списках полонених для обміну
18:04, 08 вересня 2014Суспільство
0 0
Український режисер Олег Сенцов, затриманий в Криму за звинуваченням у підготовці терактів, не значиться в списках полонених для обміну.
Сенцова немає в списках на обмін полоненими / фото facebook/Ekaterina Sergatskova
Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомила сестра режисера Наталія Каплан. "Інформація про обмін не підтвердилася. Як мені повідомив представник МЗС, Олега немає в тих заповітних списках. Міняють ополченців на Нацгвардію. Так що святкувати перемогу зарано", - написала вона.
Читайте такожЗаарештованого ФСБ українського режисера етапували до Москви - журналістка
Як повідомляв УНІАН, Олег Сенцов був затриманий в Криму 11 травня правоохоронними органами РФ. Йому інкримінується підготовка терактів. 8 серпня Московський міський суд відхилив апеляцію на утримання під вартою Олега Сенцова.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter