Режисера Сенцова немає в списках полонених для обміну

18:04, 08 вересня 2014
Суспільство
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Український режисер Олег Сенцов, затриманий в Криму за звинуваченням у підготовці терактів, не значиться в списках полонених для обміну.

Сенцова нет в списках на обмен пленными / фото facebook/Ekaterina Sergatskova

Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомила сестра режисера Наталія Каплан. "Інформація про обмін не підтвердилася. Як мені повідомив представник МЗС, Олега немає в тих заповітних списках. Міняють ополченців на Нацгвардію. Так що святкувати перемогу зарано", - написала вона.

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Як повідомляв УНІАН, Олег Сенцов був затриманий в Криму 11 травня правоохоронними органами РФ. Йому інкримінується підготовка терактів. 8 серпня Московський міський суд відхилив апеляцію на утримання під вартою Олега Сенцова.

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