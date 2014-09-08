Режисера Сенцова немає в списках полонених для обміну

Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомила сестра режисера Наталія Каплан. "Інформація про обмін не підтвердилася. Як мені повідомив представник МЗС, Олега немає в тих заповітних списках. Міняють ополченців на Нацгвардію. Так що святкувати перемогу зарано", - написала вона.

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Як повідомляв УНІАН, Олег Сенцов був затриманий в Криму 11 травня правоохоронними органами РФ. Йому інкримінується підготовка терактів. 8 серпня Московський міський суд відхилив апеляцію на утримання під вартою Олега Сенцова.