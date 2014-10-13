ЗМІ назвали ім’я можливого кандидата на посаду міністра оборони

Про це INSIDER повідомило поінформоване джерело в Адміністрації президента України.

Повідомляють, що Порошенко має намір сьогодні подати кандидатуру Полторака в парламент, щоб уже на завтрашньому засіданні нардепи ухвалили нового міністра оборони.

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Учора Порошенко звільнив Валерія Гелетея з посади міністра оборони. "Голова держави задовольнив рапорт про відставку міністра оборони і вже в понеділок внесе в парламент подання кандидатури нового голови МО", - заявила прес-служба АП.

Полторака призначено командувачем Внутрішніх військ України 28 лютого цього року в.о. президента Олександром Турчиновим.

Згодом, 15 квітня, парламент призначив Полторака на посаду командувача Національної гвардії України.

Після втечі екс-президента Віктора Януковича і його оточення у лютому 2014 року, з 27 лютого по 25 березня в.о. голови Міноборони був Ігор Тенюх, член ВО "Свобода".

З 25 березня по 3 липня в.о. міністра оборони був Михайло Коваль, який до цього обіймав посаду заступника начальника прикордонної служби України.

3 липня міністром оборони України став Валерій Гелетей, який представляв МВС та Управління держохорони. 12 жовтня стало відомо, що Порошенко звільнив Гелетея з посади.